Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил споры с американским лидером Дональдом Трампом с «семейными ссорами».

«Иногда, как и в самых лучших семьях, у нас возникают тактические разногласия. Мы всегда находим способ их урегулировать. Мы можем не соглашаться утром, а уже днем действовать сообща», — заявил Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил, что Трамп считает, что может решить проблему обогащения урана с помощью дипломатического давления и жестких переговоров с Ираном.

«Я думаю, ему следует дать шанс… Отношения не изменились. Он меня уважает, и я его уважаю», — заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Трамп во время телефонного разговора резко раскритиковал Нетаньяху, назвав его «сумасшедшим» и обвинив в неблагодарности.