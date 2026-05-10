Армения в надлежащее время сделает выбор в пользу Европейского Союза или Евразийского Экономического Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время общения с журналистами, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан», — сказал он, комментируя высказывание президента России Владимира Путина о «мягком разводе».

Мирзоян отметил, что на данный момент Армения является членом ЕАЭС, и пока «никто не говорил, что выходим». Однако не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления, добавил министр.

9 мая Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Глава российского государства предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне поддержат эту инициативу, то Россия «могла бы начать процесс цивилизованного развода».