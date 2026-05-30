В январе–апреле 2026 года автомобильным транспортом в Азербайджане было перевезено 1,943 млн тонн грузов на сумму 4,245 млрд долларов США. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем перевозок в стоимостном выражении увеличился на 107,8 млн долларов (2,6%), а в физическом — на 4,9 тыс. тонн (0,2%).

Экспорт грузов автомобильным транспортом за отчетный период составил около 792,6 тыс. тонн на сумму 877,3 млн долларов. Это на 21,3% больше в стоимостном выражении и на 5,9% больше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт автомобильным транспортом составил 1,150 млн тонн грузов на сумму 3,368 млрд долларов. В годовом выражении показатель снизился на 1,4% по стоимости и на 3,3% по объему.

В целом за январь–апрель 2026 года всеми видами транспорта в Азербайджане было перевезено 18,720 млн тонн грузов на сумму 17,403 млрд долларов. Это на 2,9% больше в стоимостном выражении и на 4,4% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт всеми видами транспорта составил 15,726 млн тонн на сумму 11,879 млрд долларов, увеличившись на 35,2% по стоимости при снижении на 0,5% по объему.

Импорт за тот же период составил 2,995 млн тонн на сумму 5,525 млрд долларов, что означает снижение на 32,1% по стоимости и на 20,8% по объему.