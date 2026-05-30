Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов продолжит карьеру в Азербайджане.

По данным, в последнее время в СМИ активно обсуждались слухи о возможном уходе с Гурбанова в один из клубов Турции, России и Европы, включая «Бешикташ». Однако, как отмечается, наставник принял решение остаться в агдамском клубе.

Сообщается, что Гурбан Гурбанов подписал новый контракт с «Карабахом», рассчитанный до 2029 года. Согласно новым условиям соглашения, также предусмотрено повышение заработной платы специалиста.

Гурбанов возглавляет «Карабах» с 2008 года. Под его руководством команда 13 раз становилась чемпионом Азербайджана и 6 раз выигрывала Кубок страны.

В текущем сезоне «Карабах» во второй раз в своей истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, преодолев квалификационный этап.