Планы Армении присоединиться к ЕС «требуют особого рассмотрения», заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, власти Армении могли бы провести референдум по вопросу вступления в ЕС (Европейский Союз), и если народ поддержит этот курс, Россия могла бы начать процесс «цивилизованного развода».

Путин напомнил, что в случае с Украиной «всё также начиналось с вопроса евроинтеграции».

Он также заявил, что Армении нужно «определиться как можно раньше» с вопросом участия в ЕС или ЕАЭС (Евразийский Экономический Союз).