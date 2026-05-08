Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила приобретение 99,82% ‌акций итальянской Italiana Petroli (IP) у API Holding после ​получения ​всех ​необходимых регуляторных разрешений, ⁠сообщила компания.

Italiana ‌Petroli, история ‌которой насчитывает более 90 лет, управляет ​интегрированной промышленной ‌и логистической системой, включающей ​два нефтеперерабатывающих завода, ‌хранилища и широкую розничную сеть по всей Италии.

SOCAR ​является ​крупным ‌поставщиком нефти в ​Италию через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а также участвует в диверсификации поставок природного газа в эту страну через ​Южный газовый ⁠коридор.

Соглашение о покупке 99,82% акций ‌Italiana Petroli ‌у API Holding было подписано ​23 сентября 2025 ‌года.