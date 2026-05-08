Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила приобретение 99,82% акций итальянской Italiana Petroli (IP) у API Holding после получения всех необходимых регуляторных разрешений, сообщила компания.
Italiana Petroli, история которой насчитывает более 90 лет, управляет интегрированной промышленной и логистической системой, включающей два нефтеперерабатывающих завода, хранилища и широкую розничную сеть по всей Италии.
SOCAR является крупным поставщиком нефти в Италию через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а также участвует в диверсификации поставок природного газа в эту страну через Южный газовый коридор.
Соглашение о покупке 99,82% акций Italiana Petroli у API Holding было подписано 23 сентября 2025 года.