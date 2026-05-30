Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан из Ирана более 20 килограммов наркотиков. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий, проведённых на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы, была предотвращена контрабанда из Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики наркотического средства марихуана общим весом 20 килограммов 615 граммов, а также 470 таблеток психотропного препарата «Метадон М-40».

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.