В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем Украины атаковали российский аэродром в Таганроге. В результате ударов были уничтожены самолеты Ту-142 и другое вооружение РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) в Telegram.

Он уточнил, что уничтожено 2 Ту-142. Это дальнемагистральные противолодочные самолеты на базе стратегического бомбардировщика.

Также был уничтожен «Искандер» – российский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляющий запуск ракет «земля-земля». Как уточнил Мадяр, дроны «разнесли» его в окрестностях Таганрога.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 мая беспилотники нанесли удар по нефтяной инфраструктуре города Таганрог в Ростовской области России. Также под удар попала нефтебаза в Краснодарском крае.