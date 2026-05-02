Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 мая. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем 14-18° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы, град. Местами будет наблюдаться туман, ветер умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.