Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российско-украинский конфликт, а также обострение на Ближнем Востоке могут быть урегулированы в текущем году. Об этом он сообщил в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Лукашенко заявил, что сегодня как никогда ранее существует возможность прекратить вооруженные конфликты, в том числе на Ближнем Востоке и в других регионах.

«Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, – да и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, – как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны», – заявил он.

По словам Лукашенко, урегулирование конфликтов во многом зависит от «желания буквально нескольких человек».

«Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить», – сказал он.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, белорусский лидер отметил, что не видит иного выхода, кроме прекращения боевых действий.

«И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить. Хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном», – подчеркнул Лукашенко.