Планируется официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан. Об этом заявил журналистам посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов в ходе поездки в Восточный Зангезур и Карабах.

«На 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) будет представлена и Словакия: приедут вице-премьер, а также министр регионального развития. Кроме того, уже в мае, еще до WUF, ожидается визит спикера парламента. Также планируется официальный визит Президента Словакии в Азербайджан», — сказал посол.

Э.Гасымов отметил, что у Словакии и Азербайджана есть потенциал для наращивания сотрудничества: «Мы хорошо сотрудничаем в оборонной промышленности, также в инфраструктурных проектах».

«У меня сложились очень позитивные впечатления. В Карабахе я уже бывал несколько раз, поэтому в целом впечатления положительные», — добавил дипломат, комментируя поездку.

Отметим, что 1 мая начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей, представляющих в общей сложности 62 страны и международные организации.