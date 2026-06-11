В Париже на торгах аукционного дома Drouot за €150 тыс. была продана сумка из кожи, созданной на основе образцов коллагена из останков тираннозавра. Об этом сообщает ТАСС.

Оценочная стоимость лота до начала торгов составляла от €300 тыс. до €500 тыс.

Сумка была создана компанией Enfin Leve польского дизайнера Михала Хадаса и представлена в единственном экземпляре. Изделие дополнено серебряной фурнитурой, черными бриллиантами и оснащено нейлоновым ремешком.

В описании лота отмечается, что традиционно предметы роскоши создавались из кожи редких животных, что придавало им «долю недосягаемости» и «превращало в символ власти». Вместе с тем подчеркивается, что подобная практика способствовала исчезновению ряда видов, которых добывали ради кожи.

«Материал же (для этой сумки) взят не у вымершего животного, а из воссозданной на клеточном уровне кожи, разработанной в лаборатории на основе восстановленных и смоделированных кожных белков тираннозавра, а точнее из коллагена. Таким образом, выразительная сила названия не сводится к простому языковому эффекту: оно отсылает к новому материалу, задуманному как биологическое возрождение утраченного мира», — гласит описание лота на сайте аукционного дома.