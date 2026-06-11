В Пентагоне изолировали часть помещений и проводят эвакуацию в связи с возможным загрязнением воздуха. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил в четверг, что системы «обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности до тех пор, пока не определится ее значимость», — говорится в сообщении.

Как сообщили в местном пожарном управлении, на территорию ведомства были направлены дежурные подразделения и специалисты по работе с опасными веществами. В службе заявили об «инциденте с опасными веществами», не уточнив деталей происшествия.