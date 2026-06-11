Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон заявил, что конфликт вокруг Ирана продемонстрировал ограничения американской военной и политической мощи.

По его словам, события последних месяцев показали не только слабые стороны внешней политики президента США Дональда Трампа, но и пределы влияния США на международные процессы.

Карлсон раскритиковал способность американского руководства добиваться дипломатических результатов, заявив, что многократные заявления о заключении сделок не привели к их реализации.

«То, что мы действительно понимаем, это не просто то, что Трамп является ненадёжным главнокомандующим и определённо не дипломатом, и, очевидно, не умеет заключать сделки. Если вы объявляете о сделке 38 раз, а она так и не материализуется, вы не умеете заключать сделки. То, что мы начинаем понимать, к сожалению, для всех нас, это не только ограничения Трампа, но и ограничения американской власти».

Журналист также выразил мнение, что ключевые решения по вопросам войны и мира принимаются не избранными американскими политиками:

«Это делает кто-то другой. В данном случае, это Биньямин Нетаньяху».

Кроме того, Карлсон отметил, что, несмотря на значительные военные ресурсы США, американским силам не удалось обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив.

«Несмотря на наличие военной мощи, авианосцы, которые стоили 120 миллиардов долларов США и военные США не смогли открыть Ормузский пролив для судоходства и поставки товаров по всему миру. Таким образом, мы прежде всего увидели пределы американской военной мощи», — заявил он.

