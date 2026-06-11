Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана по инициативе постоянной рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств уничтожили свыше 5 тонн наркотических и психотропных веществ, изъятых по решениям судов. Об этом сообщили в Гостаможне.

Всего было уничтожено 5,15 тонн наркотических средств и психотропных веществ, а также 140 тыс. психотропных таблеток и около 13,37 тыс. кустов конопли.

В процессе уничтожения участвовали представители Генеральной прокуратуры, рабочей группы Госкомиссии, Верховного суда, министерств внутренних дел, юстиции и здравоохранения, Государственного таможенного комитета, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).