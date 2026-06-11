Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что возврат к полномасштабной войне будет иметь тяжелые последствия для всего Ближнего Востока. Об этом она написала в соцсети X по итогам телефонных разговоров с главами МИД Ирана и Кувейта Аббасом Арагчи и шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмедом ас-Сабахом.

Каллас и Арагчи обсудили текущую ситуацию в регионе, а также ход ирано-американских переговоров. Она также сообщила о разговоре с главой МИД Кувейта.

«Возобновившиеся атаки на страны Персидского залива и их критически важную инфраструктуру неприемлемы. Возвращение к полномасштабной войне обойдется чрезвычайно дорого всему региону. Дипломатический путь остается лучшим способом положить конец этой войне», – отметила Каллас.