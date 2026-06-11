Иран готовится к возможной атаке США на остров Харк и установил на территории ловушки с противопехотными и противотанковыми минами, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Кроме того, на остров дополнительно переброшены военнослужащие и средства противовоздушной обороны.

«Наращивание Ираном обороноспособности включает в себя переброску на остров дополнительных переносных зенитно-ракетных комплексов», – сообщает издание.

По данным источников, на территории также размещены ловушки с противопехотными и противотанковыми минами, в том числе в прибрежной зоне, где потенциально могла бы произойти высадка американских сил в случае приказа о наземной операции со стороны Трампа.

Остров Харк считается ключевым элементом нефтяной инфраструктуры Ирана и обеспечивает около 90% экспорта нефти страны.

Ранее Трамп заявил, что США намерены установить контроль над иранским островом Харк.