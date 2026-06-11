Замороженные иранские активы планируется использовать для выплаты компенсаций странам Персидского залива за ущерб, нанесенный Тегераном в ходе конфликта, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Любой ущерб, нанесенный нашим союзникам в Персидском заливе, будет компенсирован за счет средств, изъятых с иранских счетов», – написал министр в соцсети Х.

Он также заявил о готовности использовать замороженные активы для возмещения расходов странам региона в случае перечисления иранскому Управлению по делам Персидского залива (PGSA) сборов за проход через Ормузский пролив.

Бессент отметил, что любые новые атаки со стороны Тегерана «будут усугублять экономические и финансовые последствия» для Ирана.

Напомним, этой ночью США нанесли новые удары по целям на территории Ирана. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив и атаковал посредством БПЛА силы 5-го флота ВМС Соединенных Штатов в Бахрейне.