Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ключевыми элементами будущей региональной инфраструктуры станут железные дороги, автомобильные магистрали и линии электропередачи.

По его словам, реализация этих трех направлений неизбежна и является основой для долгосрочного мира в регионе. «Я четко знаю три вещи, которые будут: железная дорога, автодорога, линии электропередачи. В этих трех вещах я уверен на 100%», — подчеркнул он.

По словам Пашиняна, свободное движение людей, транспорта и грузов между Арменией и Азербайджаном станет практическим подтверждением установления мира.

«Представьте: мы едем в Азербайджан и возвращаемся обратно, Азербайджан через территорию Армении едет и возвращается, поезда проходят — это и есть мир», — заявил премьер-министр.