В Азербайджан доставлены тела граждан страны, погибших в результате атаки на суда в Азовском море, сообщает Министерство иностранных дел республики.

Согласно информации, 10 июня в Азербайджан были доставлены тела четырех граждан страны, погибших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на грузовые суда в Азовском море.

«С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям и близким наших соотечественников, погибших в результате трагедии», – сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что 19 граждан Азербайджана – членов экипажей судов, пострадавших в результате атак беспилотников в Азовском море 5 июня, отправлены на родину.