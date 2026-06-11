Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, открытие транспортного маршрута через Азербайджан создает новые возможности для развития торговли между Арменией и странами Центральной Азии.

«В ЕАЭС есть рынки, на которые мы до сих пор нормально не вступали — не де-юре, а де-факто: Казахстан, Кыргызстан… Это огромные рынки, куда мы осуществляли весьма символический экспорт из-за транспортных ограничений. Сейчас открылась транспортная возможность через Азербайджан, и это новая возможность для развития двустороннего товарооборота и торговли между Арменией и Казахстаном. То же самое касается Кыргызстана. В направлении ЕС и Турции для Армении открылась железная дорога Ахалкалаки — Карс. Сейчас двусторонняя торговля с Турцией зафиксирована де-юре».

Комментируя отношения с Россия, Пашинян заявил, что все возникающие вопросы будут обсуждаться «по-братски и по-дружески», без конфликтов и в двустороннем формате. «С Российской Федерацией мы тоже по-братски, по-дружески, терпеливо будем обсуждать столько, сколько потребуется, не вступая в споры, без нервов, спокойно и мирно будем говорить, обсуждать и решать те вопросы, которые необходимо урегулировать».

Отвечая на вопрос о возможном подорожании газа, глава правительства Армении отметил, что между сторонами действуют долгосрочные договоренности, и ему сложно представить отказ от исполнения заключенных соглашений. При этом он подчеркнул, что власти рассматривают различные сценарии развития событий и готовы обсуждать возникающие вопросы в рамках работы ЕАЭС.