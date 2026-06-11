Украина уже «в ближайшем будущем» намерена отрезать временно оккупированный Крым от России, заявил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровди в интервью Reuters.

Он отметил, что усиление ударов украинских беспилотников по территориям, находящимся под контролем России, уже привело к нарушениям военной логистики и поставок топлива. «Мадяр» добавил, что благодаря этим действиям за последний месяц интенсивность движения по трассе Р-280, которую российская сторона называет «Новороссия», на участке от Ростова-на-Дону до Крыма снизилась на 71%. По его словам, эта дорога является ключевой для логистики, и в течение ближайшего месяца она перейдет под полный контроль Украины.

Он добавил, что Украина продолжит наращивать контроль над данным маршрутом.

«Мы изолируем Крым в ближайшем будущем», — заявил командующий СБС.

«Мадяр» подчеркнул, что одной из его стратегических задач является создание условий, при которых Россия будет вынуждена выводить войска, а не продолжать наступательные действия. «Мы создадим условия, которые сделают крайне сложным для любого военнослужащего или работника оборонной промышленности оставаться в Крыму, на временно оккупированных территориях или использовать подъездные пути к ним», — подчеркнул он.