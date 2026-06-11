Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что посетит Москву, если получит соответствующее приглашение.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, Пашинян прокомментировал свое прежнее заявление о возможном визите в Россию в июне.

«Такое взаимопонимание было, но для поездки необходимо официальное приглашение. Если оно поступит, я поеду. Точно его не отклоню», — цитирует Пашиняна Спутник Армения.

Пашинян отметил, что работает с президентом России более 8 лет и знает, что он рациональный человек:

«Если у них есть какие-то опасения, мы терпеливо постараемся их развеять и продолжим работать, в этом нет никаких проблем».