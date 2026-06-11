Комитет по вооруженным силам Сената США одобрил продление программы военной помощи Украине, а также увеличение предельного объема ее финансирования до $750 млн. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, соответствующее положение включена в сенатскую версию законопроекта об оборонной политике США на следующий финансовый год. Финансирование предполагается выделить в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая предусматривает оплату американским компаниям поставок вооружений для украинской армии.

Документ также предусматривает продолжение оказания Киеву разведывательной поддержки для проведения военных операций.