Государственный департамент США объявил о введении односторонних санкций против кубинской государственной нефтегазовой компании Union Cuba — Petroleo (Cupet). Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

Как говорится в распространенном от его имени письменном заявлении, ограничительные меры вводятся на основании указа президента США Дональда Трампа, направленного на существенное ужесточение одностороннего санкционного режима в отношении Кубы.

В документе также предпринимается попытка придать американским ограничениям против Кубы экстерриториальный характер. В указе отмечается, что рестрикции могут затрагивать, в том числе, третьи страны.