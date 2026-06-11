Военные США предупредили президента Дональда Трампа, что возможная операция по захвату иранского острова Харк может потребовать наземного этапа и привести к значительным потерям среди американских сил, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, план по захвату острова Харк разрабатывался американскими военными на протяжении нескольких месяцев, однако его реализация была отложена из-за высоких рисков.

«Официальные лица сообщили президенту Трампу, что такая операция, вероятно, потребует значительного количества наземных войск и потенциально может привести к тяжелым потерям со стороны США», – говорится в сообщении.

В Пентагоне и Белом доме любые действия по захвату острова рассматривали как вариант «эндшпиля» – крайнюю меру, способную изменить баланс сил в конфликте, отмечает CNN.

Ранее Трамп заявил, что США намерены установить контроль над иранским островом Харк.