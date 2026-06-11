Всемирный банк прогнозирует, что при сохранении закрытия Ормузского пролива средняя цена барреля нефти в 2026 году может вырасти до $115. Об этом говорится в новом докладе ВБ о перспективах развития мировой экономики.

«Если Ормузский пролив остается, по сути, закрытым для судоходства дольше, чем предполагается в базовом сценарии, или, если потенциалу добычи на Ближнем Востоке будет нанесен дальнейший ущерб, то цены на энергоносители могут намного превысить базовые прогнозы», – говорится в документе.

Эксперты ВБ полагают, что при таком сценарии дальнейших потрясений в энергетической сфере Ормузский пролив не откроется в значительной степени ранее четвертого квартала 2026 года, а объемы морских перевозок будут постепенно восстанавливаться до первого квартала 2027 года. Кроме того, отмечается среднесрочное сокращение почти на 4% глобального предложения нефти.

«Усиление потрясений в области предложения нефти приведет к новому взлету цены на марку Brent во второй половине года, в результате чего средняя цена (барреля) составит $115 в 2026 году и останется повышенной и в течение значительной части 2027 года», – отмечают специалисты банка.

По их мнению, на фоне сохраняющейся нехватки СПГ цены на природный газ также значительно превысили бы базовые прогнозы, а на рынке угля возникла бы дополнительная тенденция к росту цен как на альтернативу природному газу.

Согласно благоприятному прогнозу ВБ, при котором в июле перебои в поставках через Ормузский пролив начнут смягчаться, цена барреля нефти будет равна в нынешнем году $94.