Объемы добычи сырой нефти в России в мае снизились до минимального уровня за последний год на фоне масштабных атак Украины на объекты нефтеперерабатывающей, экспортной и трубопроводной инфраструктуры РФ, сообщает Bloomberg.

Согласно данным ОПЕК, основанным на информации из независимых источников, в мае российские компании добывали в среднем 9,009 млн баррелей нефти в сутки. Этот показатель оказался почти на 690 тыс. баррелей ниже уровня, который Россия обязалась поддерживать в рамках соглашения ОПЕК+.

Аналитики напоминают, что в течение мая Украина нанесла не менее 31 удара по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, морским терминалам и объектам трубопроводной инфраструктуры. Это стало рекордным числом атак за один месяц с начала полномасштабной войны.

Последствия этих ударов отразились и на переработке нефти: по оценкам EA Analytics, в июне загрузка российских нефтеперерабатывающих мощностей опустилась до минимальных значений за последние 20 лет.

На фоне снижения переработки российские компании активизировали экспорт сырой нефти. Средний объем морских поставок за четыре недели до 31 мая достиг 3,64 млн баррелей в сутки, тогда как за аналогичный период до 17 апреля он составлял около 3,17 млн баррелей в сутки.

Эксперты считают, что дальнейшее давление на энергетическую инфраструктуру может и впредь сказываться на способности России поддерживать стабильные объемы добычи и переработки нефти.