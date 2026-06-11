В Азербайджане для 30 детей из Украины организована 10-дневная программа социальной реабилитации, сочетающая поездки по регионам и психосоциальную поддержку. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения республики.

В рамках программы для детей была организована поездка в Габалу и Шеки. Во время экскурсионной программы участники посетили туристический комплекс Туфандаг и Габалинский археологический центр, а в Шеки — Дворец шекинских ханов и Караван-сарай.

Детям из Украины предоставили возможность ближе познакомиться с природой и культурно-историческим наследием Азербайджана.

Кроме того, они принимают участие в групповых терапевтических занятиях, сеансах медитации и йоги, а также проходят психосоциальные тренинги.

10-дневная программа социальной реабилитации направлена на стабилизацию эмоционального состояния детей и содействие их социальной адаптации.