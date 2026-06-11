Высокопоставленные представители ОАЭ и Ирана, отвечающие за вопросы национальной безопасности, провели первую очную встречу с начала американо-израильской военной операции против исламской республики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, встреча состоялась на этой неделе и «ознаменовала резкий поворот для обеих сторон на фоне растущего осознания важности более спокойных двусторонних отношений». Инициатива ее проведения в значительной степени исходила от Абу-Даби, который «добивается разрядки» с Тегераном.

По данным агентства, в настоящее время ОАЭ сосредоточены на минимизации возможного ущерба для экономики и безопасности страны, что заметно отличается от более жесткой позиции, которую Абу-Даби занимал в начале конфликта.