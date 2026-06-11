Израиль при нынешнем руководстве превратился в «фабрику по разжиганию розни», сырьем для которой являются «кровь и слезы», а результатом – нестабильность и хаос. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

«При нынешнем руководстве Израиль превратился в фабрику по разжиганию розни, сырьем для которой служат кровь и слезы, а результатом деятельности являются нестабильность и хаос», – сказал Эрдоган.

Политик также предупредил, что «идущие по стопам Гитлера не должны забывать, что если они продолжат в том же духе их ждет участь, постигшая других тиранов в истории».

«Протягивая руку помощи угнетенным, Турция одновременно продолжит прилагать все необходимые усилия для привлечения к ответственности перед правосудием и историей сети виновников массовых убийств», – заверил глава государства.