В Баку и на Абшеронском полуострове 12-13 июня, а в ряде регионов Азербайджана — 12-16 июня ожидается ветреная погода.

В cвязи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Товузе, Гяндже, Мингячевире, Газахе, Агстафе, Гедабае, Гёйгёле, Гахе, Балакяне, Самухе, Шеки, Загатале, Кяльбаджаре, Лачыне, Нефтчале, Гобустане, Хызы, Гусаре, Нахчыванской Автономной Республике, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане, Шамкире будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.