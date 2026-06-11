Армения может начать закупать природный газ у Азербайджана, Ирана или Туркменистана, если стоимость российского газа увеличится. Об этом заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян на брифинге в парламенте.

По его словам, Ереван рассматривает все страны региона, которые экспортируют газ и обладают необходимой инфраструктурой для поставок в Армению.

«Есть альтернативы на соседних территориях: Азербайджан, Туркменистан или Иран. Все страны, которые продают газ и чья инфраструктура позволяет нам покупать у них газ, мы, естественно, будем рассматривать», — отметил Месропян.

Он также подчеркнул, что даже в случае повышения цены на российский газ действующие тарифы для потребителей в Армении останутся неизменными как минимум до начала 2027 года.