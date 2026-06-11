Азербайджан от имени 19 государств выступил с заявлением на 19-й сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН о правах инвалидов (CRPD), говорится в сообщении Постоянного представительства страны при ООН в соцсети Х.

В документе отмечается, что около 15% населения мира имеют ту или иную форму инвалидности. Подчеркивается важность комплексной защиты прав людей с инвалидностью в рамках Конвенции CRPD, включая пострадавших от взрывных устройств, мин и последствий вооруженных конфликтов.

Государства-участники призвали к более активной и оперативной международной поддержке, направленной на предотвращение инвалидности в условиях конфликтов и в постконфликтный период. Отдельно обозначена необходимость развития национальных механизмов противодействия минной опасности.

Также участники акцентировали внимание на укреплении национальных систем экстренной и долгосрочной медицинской помощи, реабилитации, протезирования, а также расширении возможностей образования и экономической интеграции людей с инвалидностью.

В межрегиональную группу входят Азербайджан, Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мексика, Оман, Пакистан, Панама, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Таиланд, Тимор-Лешти, Турция и Вьетнам.