Армения и Россия подписали долгосрочные соглашения о поставках природного газа, и маловероятно, что одна из сторон откажется от обязательств или пойдет на пересмотр цены в одностороннем порядке. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Что касается цены на газ: у нас долгосрочный договор, и я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора», – сказал Пашинян.

По его словам, подобные действия можно расценивать как «недоговорное поведение», при этом Ереван продолжает анализировать возможные сценарии развития ситуации.

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян в четверг заявил журналистам, что поставки газа из России в республику осуществляются в штатном режиме, а уведомлений о пересмотре цен не поступало.

Ранее в Армении не исключили закупку газа у Азербайджана в случае удорожания поставок из России.