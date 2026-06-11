Министерство иностранных дел Узбекистана запросило у США разъяснения в связи с усиленной проверкой игроков национальной футбольной сборной в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Омонулла Файзиев, сообщает Anhor.

Инцидент произошел накануне матча, проходившего на стадионе Icahn Stadium. Усиленный контроль затронул как футболистов, так и представителей национальной команды.

В МИД Узбекистана сообщили, что проверке подверглись личные вещи спортсменов. При проведении досмотра использовались металлодетекторы и служебные собаки. В ведомстве отметили, что такие же процедуры проходили и другие участники соревнований, включая сборные Сенегала и Бельгии.

Для выяснения обстоятельств произошедшего генеральное консульство Узбекистана в Нью-Йорке установило контакт с профильными американскими структурами. В настоящее время ожидаются официальные разъяснения со стороны США.

При этом в министерстве подчеркнули необходимость соблюдения баланса между мерами безопасности и духом международных спортивных соревнований.