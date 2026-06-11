Азербайджан и США обсудили перспективы двусторонних отношений, а также вопросы стратегического сотрудничества и региональной повестки. Об этом сообщил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов в соцсети «X».

По его словам, обсуждения прошли в ходе встречи с временным поверенным в делах США в Азербайджане Эми Карлон и ее коллегами.

«В ходе встречи обсуждены перспективы азербайджано-американских отношений, стратегическое сотрудничество, региональные процессы, парламентская дипломатия, а также экономическое и гуманитарное партнерство», – говорится в публикации.

Сеидов подчеркнул, что стороны отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних связей на основе взаимного уважения, общих интересов и конструктивного диалога.