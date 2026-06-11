Пророссийский блок «Сильная Армения» 12 июня планирует обратиться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с требованием аннулировать итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня. Об этом заявил член политического совета партии Нарек Карапетян в видеообращении.

По его словам, «Сильная Армения» также намерена добиваться пересмотра результатов, полученных правящей партией «Гражданский договор».

«Если мы не получим скорого ответа, обратимся в Конституционный суд. Мы должны подрезать крылья правящей команде в Армении», – цитирует Карапетяна армянские СМИ.

Карапетян утверждает, что позиции «Гражданского договора» «слабы», а сама партия «потеряла большинство» и набрала менее 50% голосов.