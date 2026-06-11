Центральная избирательная комиссия Армении на внеочередном заседании признала недействительными итоги голосования на двух избирательных участках и передала соответствующие материалы в прокуратуру. Об этом сообщают армянские СМИ.

Один из участков, результаты голосования на котором были аннулированы, расположен в городе Агарак Сюникской области, второй – в ереванском районе Нубарашен.

«На обоих участках в день выборов, уже после завершения голосования, наблюдалось скопление военнослужащих», – заявил заседании глава ЦИК Ваагн Овакимян.