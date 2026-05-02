Minval Politika опубликовал новые откровения прокурора-взяточника Луиса Морено Окампо. Не менее любопытные, чем прежние. В одной из частных бесед господин Окампо делится подробностями финансирования своей антиазербайджанской кампании. Где, как выясняется, ключевую роль играли российские олигархи армянского происхождения, которые создали для этого специальный фонд. Правда, получатели средств из этого фонда уже в Брюсселе просили сохранить конфиденциальность — им не нужны «проблемы с Россией».

Честно говоря, это тот случай, когда на сайте Европарламента надо было бы вывесить прейскурант: сколько стоит подкуп одного депутата, сколько — целой фракции, во сколько обойдётся подготовить и провести целую резолюцию и т. д. Тем более становится понятным, откуда растут уши нынешней антиазербайджанской кампании в Европарламенте.

Как уже неоднократно отмечалось, в том числе и в статьях Minval Politika, в самой Европе отношение к Европарламенту далеко от пиетета. Это в национальных парламентах надо голосовать за насущные вопросы и нести ответственность за своё голосование — и индивидуально, и в составе фракции. А в структурах вроде Европарламента можно толочь воду в ступе, выступать с громовыми речами и не нести за это никакой политической и моральной ответственности. Сказать, что таким образом создаются более чем благоприятные условия для коррупции, — это ничего не сказать. «Катаргейт», где вице-спикер Европарламента Ева Кайли поймалась на взятке в 35 миллионов евро, — это классика жанра.

Небезызвестный Жозеп Боррель, тот самый, который сегодня «в штате у Окампо», занимал пост президента Европейского парламента в 2004–2007 годах. И… получил взятку от Марокко и добился подписания преференциальных соглашений между возглавляемым им учреждением и этим государством. В отличие от Кайли, это не помешало ему продолжить карьеру в европейских структурах.

Возможно, европейские бонзы были уверены, что им опять всё сойдёт с рук. Что небольшая мусульманская страна не поднимет голос против «больших дядей из Европы». И просчитались. Азербайджан проводит свои «красные линии» и отвечает на попытки их пересечь. А если в резолюции, посвящённой вроде бы Армении, содержатся неприемлемые для Азербайджана формулировки, обвинения в мифических «этнических чистках», — политическую ответственность за это нести придётся. Особенно после того, как Азербайджан приостановил сотрудничество с Европарламентом — в разгар переговоров по газу.

К тому же на сей раз речь не только о коррупции. Как откровенничал Окампо, всё делается на средства российских олигархов армянского происхождения — прежде всего Самвела Карапетяна и Рубена Варданяна. Окампо уверен: они дают деньги «потому что армяне». Но на фоне развёрнутой в российских федеральных СМИ кампании против нынешнего руководства Армении в такую филантропию без участия Кремля верится не очень. То есть получается любопытная картинка. На словах Европарламент всей душой против России. Но при этом его депутаты не стесняются брать деньги по крайней мере у российских олигархов армянского происхождения. Впрочем, бушевали в Европарламенте, пусть и не на таком уровне, и коррупционные скандалы с прямым упоминанием России.

И это ещё не всё. Напомним: Луис Окампо и его сын Томас даже не скрывают, что работают сегодня против Никола Пашиняна, который как раз является пусть и вынужденным, но всё же сторонником мирной повестки. При этом конфликт между Арменией и Азербайджаном, который у европейской политики так и не хватило духа назвать агрессией Армении против Азербайджана, решён. Решён и «на земле», и в правовом поле, и в дипломатии. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет. Баку и Ереван парафировали мирный договор и дали старт полномасштабному мирному процессу. И вот на этом фоне спонсоры мистера Окампо проталкивают резолюцию Европарламента с такими формулировками, которые явно возвращают ситуацию к конфликтному прочтению.

А мир на Южном Кавказе, к сожалению, остаётся ещё очень хрупким. Мирный договор парафирован, но ещё не подписан. Впереди ещё выборы, референдум по конституции и само по себе подписание мирного договора. Причём нынешний расклад сил таков, что попытки реванша со стороны Армении к пересмотру условий мира не приведут, но этот самый мирный процесс сорвут гарантированно. Азербайджан к такому развитию событий готов. А вот для Армении это будет катастрофой. И вряд ли ей помогут и «миссия по предотвращению гибридных угроз», и «любители биноклей» на границе, и коррумпированные лоббисты. Ничего личного — просто бизнес. За который кому-то придётся платить кровью.