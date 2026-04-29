Азербайджан рассматривает возможность официального прекращения отношений с Европейским парламентом на фоне его предвзятой позиции, сообщил агентству «Тренд» осведомленный источник.

По его словам, Баку, уже фактически приостановивший контакты с Европарламентом, обсуждает вариант полного разрыва.

Читайте также: Резолюция Европарламента совпала с риторикой Москвы

Поводом стал проект резолюции «Поддержка демократической устойчивости в Армении», который, несмотря на заявленные цели, содержит необоснованные обвинения и требования в адрес Азербайджана.