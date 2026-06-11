В Азербайджане в текущем учебном году 11-й класс окончили 116 550 учащихся. Об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Отметим, что в 2024/25 учебном году полное среднее образование получили 116 222 школьника. Согласно информации, среди выпускников 55 954 — девушки, 60 596 — юноши.

Отмечается, что в этом году впервые в 11-ти из 25 школ, расположенных на освобождённых территориях Азербайджана, впервые пройдет «Последний звонок». В этих учебных заведениях школу окончит 171 человек.