Серия взрывов произошла в районе Ормузского пролива недалеко от города Сирик в провинции Хормозган. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, предположительно, взрывы произошли в акватории пролива в ходе обмена ударами между вооруженными силами Ирана и США.

Ранее центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС заявил, что Тегеран принял решение полностью перекрыть движение судов по Ормузскому проливу на фоне повторных ударов США по своей территории. ВМС КСИР в свою очередь подчеркнули, что уже поразили как минимум два судна при попытке прохода через пролив.