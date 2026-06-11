Премьер-министр Армении Никол Пашинян с иронией отреагировал на вопрос журналистов о том, что президент России пока не направил поздравления в связи с итогами выборов.

«Путин пока не поздравил? Будем надеяться, что поздравит», — заявил Пашинян, отвечая на реплику о задержке официальной реакции Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия предпочитает дождаться официального подведения итогов выборов в Армении, прежде чем направлять поздравления от имени руководства страны. Он также отметил, что в Москве фиксируют сообщения о возможных нарушениях в ходе голосования.

В Кремле не уточняют сроки возможного поздравления, подчеркивая необходимость проверки окончательных результатов.