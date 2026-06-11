Компания DEFTECH Azerbaijan объявила об успешном первом полёте своего беспилотного летательного аппарата ASFAR, оснащённого реактивным двигателем.

По данным разработчика, испытание стало важной вехой в развитии высокоскоростных БПЛА нового поколения. В компании отмечают, что аппарат сочетает в себе инженерную точность, современные аэрокосмические решения и расширенные возможности полёта на высоких скоростях.

«ASFAR демонстрирует наше стремление к созданию беспилотников следующего поколения», — заявили в DEFTECH Azerbaijan.