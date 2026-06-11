Обмеление Каспийского моря уже оказывает прямое влияние на работу портовой инфраструктуры стран региона. Из-за снижения уровня воды в ряде портов проводится регулярное дноуглубление для обеспечения безопасного прохода судов и сохранения навигационных возможностей.

В ходе этих работ со дна извлекаются значительные объемы песка, ила и других донных отложений. После подъема грунта на специальных судах он транспортируется и сбрасывается в специально отведенных районах акватории моря.

Подобные работы позволят кораблям свободно заходить в морские порты. Соответствующее кадры работы по углублению дна Бакинской бухты были распространены в соцсетях. Надо отметить, что еще в 2025 году судами-дноуглубителями компании ASCO, входящей в AZCON Holding, выполнено более 130 тысяч кубометров дноуглубительных работ.

Тогда многочерпаковый земснаряд «Мухендис Баларза Мамедов» выполнил дноуглубление в акватории Бакинского судостроительного завода в объёме 80 тысяч кубометров, в бакинской бухте — в акватории Каспийского морского нефтяного флота — 20 тысяч кубометров, а также в акватории Транспортного флота — 15 тысяч кубометров. Одновременно самоходный землесос «Нарва» обеспечил очистку 22 тысячи кубометров грунта в акватории Транспортного флота. Эта работа продолжается и сегодня.

Между тем в ближайшее время также планируется углубить и дно Бакинского международного морского торгового порта, сообщили в пресс-службу порта. Для этого в рамках процедур закупок будет объявлен тендер, и по результатам этого тендера также будут осуществлены дноуглубительные работы.

Отмечено о планах по проведению оценки параметров глубины морского дна в ппределах порта. В зависимости от того, какая глубина потребуется, на основании этого будет принято решение о масштабах работы.

В целом же Бакинский международный морской торговый порт является одним из самых глубоководных портов на Каспийском море. И поэтому сейчас не наблюдается никаких трудностей с приемом прибывающих судов. Планируемые дноуглубительные работы связаны с предупреждением потенциальных трудностей, которые могут возникнуть при приеме судов в будущем.