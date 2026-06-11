Итоги выборов в Армении могут стать важным индикатором дальнейшего развития армяно-азербайджанских отношений. Программа победившей политической силы Никола Пашиняна заметно отличается от документов предыдущих избирательных кампаний и отражает изменения, произошедшие в регионе после событий последних лет. О том, какие сигналы содержатся в новой программе и как они могут повлиять на перспективы мирного процесса, Minval Politika рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

По словам эксперта, наиболее показательным является изменение подхода партии власти к вопросам, связанным с бывшим карабахским конфликтом.

«Если сравнивать нынешнюю программу партии «Гражданский договор» с документами предыдущих выборов, то различия весьма существенны. Для нас особый интерес представляет раздел, касающийся армяно-азербайджанских отношений. В новой версии программы полностью отсутствуют такие формулировки, как «Нагорный Карабах» и другие связанные с этим политические конструкции, которые ранее занимали заметное место в армянской повестке», — отметил Зульфугаров.

По его словам, в документе фактически констатируется новая политическая реальность.

«По сути, программа исходит из того, что мир достигнут и необходимо развивать мирную повестку дня. Что касается армянского населения, покинувшего Карабах после событий 2023 года, то акцент делается не на политизации этого вопроса, а на решении социальных и гуманитарных задач, связанных с их адаптацией и интеграцией в армянское общество», — подчеркнул эксперт.

Отдельное внимание, по его словам, заслуживает и изменение подходов Еревана к внешнеполитическим вопросам.

«В новой программе отсутствует такое понятие, как «стратегический союз с Россией», то есть иначе характеризуются отношения Армении с Россией. Речь идет о конструктивной трансформации и изменении формата взаимодействия. Это также одно из принципиальных отличий нынешнего документа от предыдущих программных установок», — сказал Зульфугаров.

Эксперт отметил, что после завершения выборов ключевым этапом станет формирование нового правительства и утверждение его программы.

«Пашинян будет формировать некоалиционное правительство, а свое партийное, определять политический курс. Если исходить из опыта 2021 года, то окончательная программа правительства может быть принята спустя несколько месяцев после выборов. Сначала пройдет процесс формирования кабинета министров и распределения портфелей, после чего состоится специальное заседание, на котором будет утвержден программный документ», — пояснил он.

По мнению бывшего главы МИД Азербайджана, именно содержание будущей правительственной программы позволит более точно понять дальнейшие намерения армянского руководства.

«На данном этапе наиболее важным остается вопрос о том, какие конкретные шаги Пашинян намерен предпринять в рамках мирной повестки. Следует учитывать, что партийная программа победившей политической силы может быть дополнена и скорректирована в процессе подготовки правительственной программы», — отметил эксперт.

Вместе с тем Зульфугаров считает, что результаты голосования предоставляют армянскому премьеру дополнительные политические возможности для продвижения курса на нормализацию отношений с Азербайджаном.

«Можно говорить о том, что Пашинян получил определенный мандат избирателей на продолжение мирной повестки. Поэтому программа правительства вполне может быть дополнена конкретными положениями, связанными с реализацией мирного процесса, например, с вопросами реализации проекта TRIPP. Не исключено, что будут предприняты и другие шаги, которые позволят в ситуации, когда не достигнуто конституционное большинство, продолжать повестку, направленную на укрепление достигнутых результатов и дальнейшее продвижение к устойчивому миру в регионе», — резюмировал Тофиг Зульфугаров.