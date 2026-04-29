Визит премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджан и его переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым стали важным этапом в развитии двусторонних отношений. Стороны обсудили широкий круг вопросов — от энергетики и экономики до промышленной кооперации и оборонного взаимодействия. Особое внимание было уделено потенциалу военно-технического сотрудничества, который в последние годы приобретает все более прикладной характер. На этом фоне интерес вызывает вопрос: какие именно направления взаимодействия между Баку и Прагой могут получить реальное развитие и насколько чешский опыт релевантен для Азербайджана?

Об этом в интервью Minval Politika рассказал ведущий советник Центра анализа международных отношений, эксперт в области региональной безопасности Фуад Абдуллаев.

— В ходе визита премьер-министра Чехии в Азербайджан обсуждался потенциал оборонного сотрудничества. Какие именно направления вы считаете наиболее реалистичными — поставки вооружений, совместное производство или технологический трансфер?

— Военно-техническое взаимодействие Азербайджана и Чехии развивается на фоне стремления Баку к диверсификации источников оборонных технологий и поставщиков в рамках более широкого политико-экономического диалога между Азербайджаном и странами ЕС.

Хотел бы напомнить, что отправной точкой современного этапа этого сотрудничества стала декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в 2015 году. Именно этот документ вывел двусторонние отношения наших стран на уровень стратегического партнерства и создал основу для развития сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере.

А уже в последующие годы мы можем наблюдать постепенный переход от политической базы к практическому взаимодействию. Следует также учитывать, что Чехия обладает развитым оборонно-промышленным комплексом среднего европейского уровня с сильными возможностями в ряде ключевых сегментов.

Если говорить о наиболее реалистичных направлениях, то важно отметить, что сегодня спектр возможного военно-технического сотрудничества с Чехией достаточно широкий. Если раньше такие форматы часто ограничивались либо поставками, либо сервисными контрактами, то в нынешних условиях мы видим, что фактически возможны почти все модели взаимодействия — от закупок готовых систем до совместного производства и технологического трансфера.

— Чехия обладает развитой оборонной промышленностью, особенно в сегментах бронетехники, стрелкового оружия и модернизации советских систем. Насколько этот опыт может быть востребован Азербайджаном и какие направления сотрудничества, помимо поставок техники, — такие как подготовка кадров, кибербезопасность и логистика — могли бы стать наиболее перспективными?

— Чешская оборонная промышленность занимает устойчивую нишу в Европе в сфере модернизации и адаптации вооружений советского происхождения под стандарты и требования стран НАТО. В этом контексте Чехия обладает практическим опытом глубокой модернизации целого ряда систем — от танков, радиолокационных систем, комплексов противовоздушной обороны и артиллерийских платформ до производства артиллерийских снарядов различного калибра, включая советские стандарты, а также авиационной техники, в том числе учебно-тренировочных самолетов и вертолетов типа «Ми».

Именно способность чешских военно-промышленных предприятий интегрировать западную электронику, системы управления огнем и современные средства связи в советские платформы является ключевой компетенцией.

Для Азербайджана этот опыт может быть востребован по нескольким причинам. Во-первых, на вооружении страны имеются системы советского происхождения, которые требуют регулярной модернизации для поддержания боеспособности. Во-вторых, подход Чехии позволяет продлевать жизненный цикл уже имеющихся систем без необходимости их полной замены, что экономически более эффективно.

Поэтому наиболее реалистичными направлениями могут быть модернизация и технологические решения с учетом существующего парка военной техники Азербайджана. Также в сферу сотрудничества могут входить поставки отдельных видов техники, а также оптико-электронных и прицельных систем.

Возможны форматы технологического трансфера и сервисных соглашений, включая ремонт, модернизацию и сопровождение жизненного цикла техники. Практическая база для этого уже существует: Азербайджан эксплуатирует ряд образцов, связанных с чешским оборонным комплексом — реактивные системы залпового огня RM-70, самоходные артиллерийские установки DITA калибра 155 мм, а также учебно-тренировочные самолеты Aero L-39.

Без устойчивой системы сервисной поддержки эффективность этих платформ может снижаться, поэтому сервисный и логистический компонент, вероятно, станет одним из ключевых направлений сотрудничества.

Помимо этого, важно отметить обучающий компонент взаимодействия. Речь идет не только о передаче знаний, но и о практическом освоении оперативных процедур НАТО, а также об обмене опытом с представителями различных стран в чешских военных учебных заведениях. Это в долгосрочной перспективе способствует повышению уровня подготовки офицеров и специалистов. В этот цикл также может входить обучение инженерного и технического персонала и развитие сервисных центров.

— В чем конкурентные преимущества чешских оборонных компаний? Они потенциально могли бы выйти на азербайджанский рынок?

— Ключевыми преимуществами чешских компаний являются конкурентоспособная цена по сравнению с западноевропейскими производителями, высокая степень адаптивности под заказчика, опыт интеграции западных систем в советские платформы, гибкость экспортной политики и наличие сертифицированной продукции, соответствующей стандартам НАТО.

Потенциальный выход на азербайджанский рынок возможен, однако он, скорее всего, будет носить точечный характер, а не массовый. Азербайджан традиционно диверсифицирует поставщиков вооружений, поэтому чешские компании могут занять определенные ниши, но не стратегически доминирующие позиции.

— Насколько вероятен формат локализации производства в Азербайджане с участием чешских технологий? Какие риски и ограничения здесь существуют?

— Формат локализации производства с участием чешских технологий теоретически возможен, и, более того, он уже не выглядит чем-то новым или экспериментальным для Азербайджана. У страны есть практический опыт совместных оборонных проектов с рядом государств, что показывает реализуемость такой модели.

На этом фоне нельзя исключать, что аналогичный формат может быть применен и во взаимодействии с чешскими компаниями, особенно в сегментах, где Чехия обладает технологическими преимуществами.

Однако важно сохранять реалистичную оценку. Наиболее вероятный сценарий — это не полный цикл производства, а более гибкие формы: локализация отдельных этапов сборки, создание сервисных и ремонтных центров, частичный технологический трансфер и совместные проекты по модернизации техники.

— Чехия, по имеющейся информации, предложила Азербайджану свои учебно-боевые самолеты, такие как Aero L-39NG. Насколько подобная платформа может быть востребована ВВС Азербайджана?

— По поводу учебно-боевых самолетов Aero L-39NG трудно дать однозначную оценку, поскольку многое будет зависеть от общей стратегии развития ВВС Азербайджана и подхода к системе подготовки летного состава.

С одной стороны, это логичное продолжение уже существующей платформы, учитывая, что Азербайджан эксплуатирует самолеты семейства Aero L-39. В этом плане L-39NG можно рассматривать как эволюционное решение с более современной авионикой, улучшенными характеристиками и сниженной стоимостью эксплуатации.

С другой стороны, сегодня многие страны переходят к более продвинутым учебно-боевым платформам или делают ставку на комплексные системы подготовки, включающие современные симуляторы и интеграцию с боевой авиацией нового поколения.

В этом контексте выбор в пользу L-39NG не является автоматическим и требует оценки его места в долгосрочной модели развития ВВС Азербайджана. Поэтому можно сказать, что интерес к данной платформе теоретически возможен, однако его реализация будет зависеть от множества факторов.