Заявления Москвы о позитивной динамике отношений с Азербайджаном и готовности предоставить площадку для подписания мирного договора между Баку и Ереваном свидетельствуют о стремлении России сохранить свое влияние на Южном Кавказе в условиях меняющейся региональной конфигурации. На фоне ухудшения отношений с Арменией Кремль все активнее демонстрирует заинтересованность в укреплении связей с Азербайджаном и в сохранении своего присутствия в ключевых процессах, определяющих будущее региона. Такое мнение высказал политолог Фуад Хаимов в беседе с Minval Politika.

По его мнению, российское руководство сегодня особенно заинтересовано в развитии отношений с Баку, поскольку позиции Москвы на Кавказе постепенно ослабевают: «Россия теряет союзников на Кавказе. И, скорее всего, после 7-го июня потеряет главного союзника в регионе — Армению. Поэтому России очень важно наладить и укрепить отношения с Азербайджаном, так сказать, загладить старые обиды».

Комментируя инициативу о предоставлении российской площадки для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, Хаимов отметил, что речь уже идет не столько о переговорах, сколько о формальном завершении процесса.

Собеседник напомнил, что текст мирного договора фактически согласован, а главным нерешенным вопросом остается проведение в Армении референдума по изменению конституции. Он полагает, что и Баку, и Ереван могут вежливо отказаться от предложения Москвы. Таким образом, Россия пытается вернуть себе роль одного из ключевых участников международной дипломатической повестки.

«Россия хочет вернуться в международную повестку дня. Но активную роль во всем этом играют Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп не упустит такую возможность — чтобы мирный договор был подписан в Вашингтоне», — отметил он.

Говоря о мотивах Москвы, Хаимов подчеркнул, что для России сегодня крайне важно вновь занять заметное место в региональной политике. По его словам, практически все международные процессы, связанные с Россией, сейчас рассматриваются через призму войны в Украине, что негативно сказывается на ее позициях как на Кавказе, так и в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Эксперт считает, что Москва стремится хотя бы в пределах собственного геополитического окружения сохранить союзников и восстановить утраченное. Именно этим он объясняет активные контакты Владимира Путина с лидерами государств Центральной Азии и Азербайджана, а также повышенное внимание Кремля к внутриполитическим процессам в Армении.

По словам политолога, Россия заинтересована в том, чтобы удержать вокруг своих границ государства, с которыми ее связывают тесные политические и экономические отношения.

В Баку, считает Хаимов, к предложению Москвы относятся уважительно, однако наиболее вероятным местом подписания будущего мирного соглашения остается Вашингтон.

«Вашингтон играет немаловажную роль в мирных переговорах, играет активную роль в открытии Зангезурского коридора. Дональд Трамп практически на каждой своей пресс-конференции напоминает, что именно он приложил руку к подвижкам в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Поэтому я думаю, что окончательный мирный договор будет подписан в Вашингтоне», — заявил эксперт.

Особое внимание сегодня привлекает и анонсированная встреча президентов Азербайджана и России. По мнению Хаимова, в нынешних условиях она необходима Москве даже больше, чем Баку.

Политолог полагает, что российская сторона заинтересована в том, чтобы «сверить часы» с азербайджанским руководством и получить подтверждение сохранения нынешнего характера отношений между двумя странами. Речь, по его словам, идет прежде всего о гарантиях того, что развитие стратегического партнерства Азербайджана с Соединенными Штатами не скажется негативно на отношениях с Россией.

«России очень важно получить устные гарантии президента Ильхама Алиева, что Азербайджан будет придерживаться такой же нейтральной глобальной политики, что отношения с США никак не повлияют на отношения с Россией», — отметил Хаимов.

Вместе с тем Баку, по мнению эксперта, заинтересован в расширении экономического сотрудничества и привлечении дополнительных инвестиций в ненефтяной сектор экономики. Значительная часть переговоров может быть посвящена именно экономической повестке. При этом конкретные направления сотрудничества станут понятны лишь после завершения встречи, поскольку спектр потенциальных проектов достаточно широк.

Отдельной темой переговоров, полагает Хаимов, может стать участие России в крупных транспортно-логистических инициативах региона, прежде всего в проекте Восток – Запад и Зангезурском коридоре.

Он убежден, что Москва внимательно следит за изменениями в Армении и понимает: после предстоящих политических процессов влияние России в этой стране может существенно сократиться. В такой ситуации участие в транспортных маршрутах, проходящих через Азербайджан, приобретает для Кремля особое значение.

«Россия очень хочет участвовать в проекте Восток – Запад, а именно в проекте Зангезурского коридора. Сможет ли Путин продвинуть эту идею, покажет время и будущие переговоры», — резюмировал Хаимов.