Политический консультант из Украины, военнослужащий Александр Антонюк в интервью Minval Politika прокомментировал заявление главы Офиса президента страны Кирилла Буданова о появлении «реальных признаков» для прекращения боевых действий уже в ближайшие месяцы. По его мнению, речь идёт не о случайном оптимизме, а о совокупности военно-политических факторов, которые постепенно формируют условия для перехода к дипломатическому урегулированию. Эксперт рассказал, насколько реалистичны перспективы завершения войны до конца года, какие вопросы остаются главными препятствиями на пути к миру, почему Киев отвергает сценарий заморозки конфликта и какое значение для переговорного процесса имеет фактор времени.

— Что, на ваш взгляд, стоит за словами Буданова о «реальных признаках» появления оснований для прекращения боевых действий? Речь идет о дипломатических контактах, изменении ситуации на фронте или корректировке позиций внешних игроков?

— Заявление Буданова на форуме «Архитектура безопасности» следует рассматривать в полном контексте. Речь идёт о комплексе факторов, которые в совокупности создают условия для возможного перехода от активной фазы войны к дипломатическому процессу. Это продолжение технических переговорных форматов, в том числе обменов военнопленными, которые не прекращались даже в самые острые периоды, активное вовлечение международных партнёров, прежде всего США, и устойчивая обороноспособность Вооружённых сил Украины, которые удерживают фронт и наносят эффективные удары по военным объектам противника.

Буданов намеренно не раскрывал деталей, но подчеркнул: «основа уже заложена». Это не указание на один конкретный дипломатический прорыв, это характеристика общей динамики: Украина располагает достаточными ресурсами для обороны и достижения целей, поставленных президентом, тогда как Россия несёт нарастающие потери, которые уже невозможно скрывать ни внутри страны, ни на международной арене.

Война России против Украины началась не в феврале 2022 года. Её первая фаза открылась в феврале 2014-го с аннексии Крыма и развязывания конфликта на востоке Украины. Тогда реакция Запада и мирового сообщества оказалась настолько сдержанной и непоследовательной, что фактически дала толчок к дальнейшей эскалации. Однако Россия не достигла ни одной стратегической цели, не сломила Украину ни за три дня, ни за три месяца, ни за три года. Москва продолжает систематические массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре. Именно на этом фоне слова Кирилла Буданова о «реальных признаках» приобретают свой подлинный смысл: не как признак слабости Украины, а как свидетельство того, что соотношение сил и международная обстановка меняются не в пользу Москвы.

— Насколько реалистична цель завершить войну в ближайшие месяцы с учетом нынешней военной и политической обстановки? Что может подтолкнуть Москву и Киев к поиску компромисса именно сейчас?

— Цель, поставленная президентом Украины Владимиром Зеленским и подтверждённая Будановым, является реалистичной, об этом прямо заявил глава Офиса президента. Украина действует в рамках чёткого плана, располагает необходимыми возможностями и поддержкой партнёров. Ситуация не зашла в тупик: переговоры на техническом уровне продолжаются, от внешних игроков поступают значимые сигналы, а международное давление на Москву носит системный, а не эпизодический характер.

Что может подтолкнуть к компромиссу именно сейчас? Для России это прежде всего нарастающие человеческие и экономические потери. Война, которая изначально преподносилась внутри страны как операция с горизонтом в несколько недель, превратилась в масштабное и дорогостоящее истощение без видимого конца.

Для Украины важнейший стимул состоит в том, что более раннее завершение активных боевых действий открывает возможность сосредоточиться на восстановлении страны и формировании надёжных гарантий безопасности, без которых любой мир будет лишь временной паузой.

Ключевым внешним фактором остаётся скоординированная позиция международного сообщества, прежде всего США и Европы, создающая давление на Москву. При этом принципиально важно понимать: Украина готова к справедливому миру, но только такому, который обеспечит территориальную целостность страны в границах 1991 года и предоставит надёжные гарантии, исключающие повторение агрессии. Речь идёт о мире в рамках международного права, а не о капитуляции и не о «заморозке» конфликта ценой украинской земли или суверенитета.

— Какие вопросы способны сорвать потенциальное урегулирование?

— Кирилл Буданов прямо обозначил: «Если Россия откажется по финалу, так тоже может быть». Это честная и зрелая оценка, а не проявление неуверенности. Для Украины существуют три принципиальные позиции, которые не подлежат пересмотру.

Первое: восстановление территориальной целостности в границах 1991 года. Признание каких-либо аннексий юридически невозможно в рамках украинской конституции и политически неприемлемо для общества, которое на протяжении 12 лет защищает свою землю ценой огромных жертв, четыре из которых пришлись на полномасштабную фазу войны.

Второе: надёжные гарантии безопасности, исключающие превращение Украины в «серую зону». Как точно сформулировал Буданов, страна в подобном статусе не развивается, она лишь выживает. Гарантии могут принять форму комплекса двусторонних соглашений с ключевыми партнёрами или иных действенных механизмов, но они должны быть реальными, а не декларативными.

Третье: механизмы привлечения к ответственности за военные преступления и возмещения причинённого ущерба. Это не ультиматум, это требование элементарной справедливости и необходимое условие любого устойчивого урегулирования.

Россия, со своей стороны, настаивает на сохранении контроля над оккупированными территориями и ограничении обороноспособности Украины. Именно эти позиции являются главным камнем преткновения. Но здесь необходимо назвать вещи своими именами. Кремль с самого начала поставил целью не просто территориальные приобретения, а полное уничтожение Украины как государства и украинцев как нации. Это задокументировано в официальных российских нарративах, в действиях на оккупированных территориях, в систематических ударах по гражданскому населению. На этом направлении компромисса быть не может и не будет. Именно поэтому любое урегулирование должно быть справедливым и долгосрочным, а не просто паузой для перегруппировки агрессора перед следующей попыткой.

— Полноценное мирное соглашение или промежуточные варианты?

— Украина стремится к полноценному мирному урегулированию, которое не просто остановит боевые действия, но обеспечит устойчивую безопасность и исключит повторение агрессии. Без реальных гарантий любое соглашение рискует обернуться той самой «серой зоной», о которой прямо предупреждает Кирилл Буданов: страны в таком статусе не живут, они только выживают.

Промежуточные варианты, прекращение огня или поэтапное снижение интенсивности боевых действий, могут стать этапами на пути к окончательной договорённости, но исключительно при наличии чётких механизмов контроля и верификации. Принципиальная позиция здесь неизменна: простая «заморозка» конфликта без содержательных гарантий неприемлема. Результат должен соответствовать Уставу ООН и нормам международного права, а не создавать опасный прецедент для силового пересмотра границ, последствия которого ощутит весь мир, а не только наш регион.

— Почему важен фактор времени и что может измениться в 2027 году?

— Фактор времени является критическим, и это не эмоциональное заявление, а практическая оценка с несколькими измерениями. Завершение активной фазы до зимы позволит избежать новых масштабных страданий гражданского населения в результате ударов по энергетической инфраструктуре, которые Россия традиционно усиливает в холодный период года. Это облегчит логистику для ВСУ и создаст условия для начала системного восстановления страны. Зима осложняет боевые действия для обеих сторон, однако для Украины, которая на протяжении всей войны подвергается систематическим ударам по гражданской инфраструктуре, этот период имеет особое значение.

Существует и другое измерение: политическое окно. Нынешняя конфигурация международной поддержки и степень вовлечённости ключевых игроков в украинский вопрос не являются константой. 2027 год несёт с собой новые политические циклы в ряде государств, возможное переключение глобальной повестки на иные кризисы, изменения в расстановке сил. Если урегулирование не состоится в ближайшие месяцы, война продолжится в режиме истощения с нарастающими издержками для всех. Для России — это дальнейший экономический крах, демографические потери и углубляющаяся международная изоляция. Для Украины — это необходимость одновременно удерживать оборону, восстанавливать страну и поддерживать консолидацию общества в условиях затяжного конфликта.

Именно поэтому проактивная позиция Киева является не признаком слабости, а стратегическим расчётом. Украина не ищет мира ценой своей земли или своего будущего. Украина добивается мира, который будет надёжным, справедливым и долгосрочным, потому что любой другой вариант уже однажды привёл к катастрофе, и этот урок усвоен окончательно.